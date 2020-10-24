Иностранные туристы с ноября смогут отправиться в Перу

https://static.news.ru/photo/841e0cc0-179b-11eb-9678-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergi Reboredo/picture alliance/Global Look Press

Правительство Перу с 1 ноября откроет страну для посещения иностранными туристами. Государство смогут посетить граждане, проживающие в Северной и Центральной Америке.

Для туристов из семи южноамериканских стран власти Перу открыли границы ещё в начале октября. С ноября до Лимы будут летать самолёты, например, из Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Атланты, Майами, Хьюстона, Торонто и не только. Возможно, местные власти добавят в перечень разрешённых рейсы из Европы, хотя на территории Старого Света во многих странах сейчас наблюдается вторая волна пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

С 1 ноября желающие смогут посетить главную достопримечательность страны — Мачу-Пикчу. Однако допустимое количество прибывающих в город людей сократили на треть. Нагрузку на другие музеи и исторические памятники сократили в два раза, как на рестораны и магазины.

Туристы должны иметь с собой справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Они обязаны пообещать соблюдать двухнедельный карантин и подтвердить, что у них нет симптомов заболевания. В общественных местах придётся носить маски. Перед тем как покинуть Перу, человек должен будет сдать анализы на COVID-19, не имея при этом симптомов заболевания, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, через семь месяцев после начала пандемии коронавирусной инфекции страны — члены Евросоюза сумели наконец согласовать единую систему перемещения через границы внутри Шенгенской зоны. Система основана на общеевропейской классификации санитарной ситуации во всех странах Европы.