Швейцария вводит комендантский час на неограниченное количество времени

https://static.news.ru/photo/29f67e54-193e-11eb-b3fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gong Bing/Xinhua/Global Look Press

С 29 октября швейцарские власти вводят для ресторанов и баров с 23.00 до 6 утра комендантский час, срок действия которого остаётся открытым. Об этом сообщается в решении, которое принял Федеральный совет (правительство) для ограничения распространения COVID-19.

Как отметил глава федерального департамента по внутренним делам, федеральный советник Ален Берсе на самом деле речь не идет о реальном комендантском часе. Данное решение затронет только работу баров и ресторанов, которые должны закрыться в 23.00.

При этом на всей территории Швейцарии с 29 октября все обязаны носить маски во всех закрытых помещениях, общественном транспорте, на остановках любого вида транспорта, на территории, прилегающей к ресторанам и магазинам, в офисах, где невозможно соблюсти дистанцию, на открытом воздухе в районах сильной концентрации населения, а также в любом общественном месте, где невозможно соблюдать дистанцию.

Как отметил Берсе, в случае, если все принятые меры окажутся неэффективными, власти введут дополнительные ограничения.

Как писал NEWS.ru, власти Швейцарии ввели обязательное ношение масок в общественных местах.