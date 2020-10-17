Власти Швейцарии ввели обязательное ношение масок в общественных местах

https://static.news.ru/photo/85bce2ae-1147-11eb-b36c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press

С 19 октября в Швейцарии будет действовать запрет на посещение без масок всех общественных мест, включая остановки транспорта.

Отныне ношение маски обязательно во всех закрытых местах, доступных общественности на всей территории страны, в том числе на вокзалах и в аэропортах, — цитирует РИА Новости президента конфедерации Симонетты Соммаруги.

С 19 октября запрещены спонтанные собрания в общественных местах численностью больше 15 человек. Собираться нельзя будет в парках и на дороге.

С 12 октября в Швейцарии действует обязательный 10-дневный карантин для всех приезжающих из России. Также на изоляции придётся находится гражданам Канады, Грузии, Словакии, Туниса, Иордании и Ирана. Для жителей ряда регионов Австрии, Германии, Италии и Франции действуют аналогичные меры.

NEWS.ru писал, что в Милане влюблённых оштрафовали за поцелуй в условиях карантина. Парочка уверяла полицейских, что находится в отношениях уже 2,5 года, однако офицеры полиции определили, что у нарушителей два разных адреса проживания. Штраф составил €400.