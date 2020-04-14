Школы в Дании начали открывать после месяца карантина

https://static.news.ru/photo/eb59e128-7ee6-11ea-91e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolfgang Diederich/Global Look Press

В Дании после более чем четырёх недель закрытия 15 апреля начали открывать детские сады и школы для детей младшего возраста.

Несовершеннолетних ждёт новая реальность: власти потребовали, чтобы как можно больше времени они проводили на улице, и повысили требования к уборке помещений и гигиене. Дети должны играть только в маленьких группах, а в классах соблюдать дистанцию. Часть родителей отказались вести школьников на занятия из-за страха заражения коронавирусом, отмечает Sveriges Radio.

Danish children returning to school after #lockdown - keeping distance while being watched by international media #COVID19 #copenhagen pic.twitter.com/qHaiGcOfeR — Morten Hiul Suppli (@MSuppli) April 15, 2020

Правительство Дании выбрало стратегию осторожного, постепенного снятия карантинных мер. Оппозиция подвергла критике решение начать возвращение к привычной жизни с открытия дошкольных учреждений и школ, а не с парикмахерских или ресторанов. Ясли, детские сады и начальные школы были закрыты в скандинавской стране с 12 марта.

Польша с 19 апреля будет постепенно отменять ограничительные меры, введённые в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Начать планируют с ослабления ограничений, связанных с работой магазинов, писал NEWS.ru.