Школы в Дании начали открывать после месяца карантина

Несовершеннолетних ждёт новая реальность: власти потребовали, чтобы как можно больше времени они проводили на улице, и повысили требования к уборке помещений и гигиене. Дети должны играть только в маленьких группах, а в классах соблюдать дистанцию. Часть родителей отказались вести школьников на занятия из-за страха заражения коронавирусом, отмечает Sveriges Radio.

Danish children returning to school after #lockdown - keeping distance while being watched by international media #COVID19 #copenhagen pic.twitter.com/qHaiGcOfeR