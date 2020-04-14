Европа

Школы в Дании начали открывать после месяца карантина

09:55, 15 апреля 2020 13
Фото: Wolfgang Diederich/Global Look Press

В Дании после более чем четырёх недель закрытия 15 апреля начали открывать детские сады и школы для детей младшего возраста.

Несовершеннолетних ждёт новая реальность: власти потребовали, чтобы как можно больше времени они проводили на улице, и повысили требования к уборке помещений и гигиене. Дети должны играть только в маленьких группах, а в классах соблюдать дистанцию. Часть родителей отказались вести школьников на занятия из-за страха заражения коронавирусом, отмечает Sveriges Radio.

Правительство Дании выбрало стратегию осторожного, постепенного снятия карантинных мер. Оппозиция подвергла критике решение начать возвращение к привычной жизни с открытия дошкольных учреждений и школ, а не с парикмахерских или ресторанов. Ясли, детские сады и начальные школы были закрыты в скандинавской стране с 12 марта.

Польша с 19 апреля будет постепенно отменять ограничительные меры, введённые в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Начать планируют с ослабления ограничений, связанных с работой магазинов, писал NEWS.ru.

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