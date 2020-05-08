Шестинедельная девочка стала самой юной жертвой коронавируса в Британии

https://static.news.ru/photo/86d0614c-9137-11ea-be99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Великобритании после заражения коронавирусом умерла полуторамесячная девочка. Малышка стала самой юной жертвой инфекции в стране.

Как рассказали в Национальной службе здравоохранения Англии, у ребёнка были проблемы со здоровьем. С начала пандемии COVID-19 в британских госпиталях скончались 22 764 инфицированных пациента, общее число жертв коронавируса в королевстве превысило 31 тысячу человек.

По данным Национальной статистической службы Великобритании, темнокожие люди имеют в несколько раз больше шансов умереть от инфекции, чем представители европеоидной расы. Число выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Великобритании перевалило за 200 тысяч, писал NEWS.ru.