Шестинедельная девочка стала самой юной жертвой коронавируса в Британии

В Великобритании после заражения коронавирусом умерла полуторамесячная девочка. Малышка стала самой юной жертвой инфекции в стране.
Как рассказали в Национальной службе здравоохранения Англии, у ребёнка были проблемы со здоровьем. С начала пандемии COVID-19 в британских госпиталях скончались 22 764 инфицированных пациента, общее число жертв коронавируса в королевстве превысило 31 тысячу человек.
По данным Национальной статистической службы Великобритании, темнокожие люди имеют в несколько раз больше шансов умереть от инфекции, чем представители европеоидной расы. Число выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Великобритании перевалило за 200 тысяч, писал NEWS.ru.
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