Сербские депутаты устроили голодовку перед парламентом

Двое сербских депутатов вышли на голодовку у здания парламента в центре Белграда. Они обвиняют власти страны в нарушении конституции и предательстве национальных интересов.
В акции участвуют независимый депутат Миладин Шеварлич и лидер оппозиционной партии «Двери» Бошко Обрадович. Они настаивают на сохранении в составе Сербии Косово и Метохии, а также выступают за перенос парламентских выборов на осень.
Обрадович в своём аккаунте в Twitter выразил надежду на то, что голодовка получит поддержку других политиков.
— ÐÐ¾ÑÐºÐ¾ ÐÐ±ÑÐ°Ð´Ð¾Ð²Ð¸Ñ (@BoskoObradovic) May 10, 2020
Некоторое время назад он провёл со своими сторонниками две протестные акции у парламента и резиденции главы государства Александра Вучича. Президент и правительство расценили поведение оппозиционеров как «фашизм».
Ранее NEWS.ru писал, что карликовое государство Науру в Тихом океане отозвало признание Косово. Власти страны объяснили это нежеланием нарушать резолюцию Совбеза ООН 1244.