Европа

Сербские депутаты устроили голодовку перед парламентом

16:54, 10 мая 2020
Бошко Обрадович Бошко Обрадович Фото: BoskoObradovic/twitter.com

Двое сербских депутатов вышли на голодовку у здания парламента в центре Белграда. Они обвиняют власти страны в нарушении конституции и предательстве национальных интересов.

В акции участвуют независимый депутат Миладин Шеварлич и лидер оппозиционной партии «Двери» Бошко Обрадович. Они настаивают на сохранении в составе Сербии Косово и Метохии, а также выступают за перенос парламентских выборов на осень.

Обрадович в своём аккаунте в Twitter выразил надежду на то, что голодовка получит поддержку других политиков.

Некоторое время назад он провёл со своими сторонниками две протестные акции у парламента и резиденции главы государства Александра Вучича. Президент и правительство расценили поведение оппозиционеров как «фашизм».

Ранее NEWS.ru писал, что карликовое государство Науру в Тихом океане отозвало признание Косово. Власти страны объяснили это нежеланием нарушать резолюцию Совбеза ООН 1244.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях