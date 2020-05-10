Сербские депутаты устроили голодовку перед парламентом

https://static.news.ru/photo/136538a4-92c7-11ea-8ef1-fa163e074e61_660.jpg Бошко Обрадович Фото: BoskoObradovic/twitter.com

Двое сербских депутатов вышли на голодовку у здания парламента в центре Белграда. Они обвиняют власти страны в нарушении конституции и предательстве национальных интересов.

В акции участвуют независимый депутат Миладин Шеварлич и лидер оппозиционной партии «Двери» Бошко Обрадович. Они настаивают на сохранении в составе Сербии Косово и Метохии, а также выступают за перенос парламентских выборов на осень.

Обрадович в своём аккаунте в Twitter выразил надежду на то, что голодовка получит поддержку других политиков.

Некоторое время назад он провёл со своими сторонниками две протестные акции у парламента и резиденции главы государства Александра Вучича. Президент и правительство расценили поведение оппозиционеров как «фашизм».

Ранее NEWS.ru писал, что карликовое государство Науру в Тихом океане отозвало признание Косово. Власти страны объяснили это нежеланием нарушать резолюцию Совбеза ООН 1244.