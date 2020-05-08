Сербия напомнила Европе о роли России в борьбе с нацизмом

https://static.news.ru/photo/6cac5958-91f3-11ea-a2f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Фальсифицировать исторические факты, чтобы пытаться агрессоров представить как жертв, а жертв — как агрессоров, недопустимо. Такое нельзя позволять никому, заявил по случаю 75-й годовщины Победы министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович.

Он отметил, что народы России и Сербии понесли самые тяжёлые потери во Второй мировой войне.

Мы победили гитлеровскую Германию и её союзников, в борьбе за освобождение мы построили из наших костей фундамент, на котором стоит современная Европа, поэтому никто не может сказать, что россияне или сербы — не часть Европы, — цитирует Поповича ТАСС.

Попович подчеркнул, что День Победы в Сербии связан с памятью об освободителе — российском солдате. В стране это особенно значимый праздник.

По данным экспертов, во время Второй мировой войны Сербия потеряла 30% населения — до 1,7 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин пообещал широко отметить 75-летие Победы после окончания пандемии коронавируса.