СБУ пригрозила Чичериной пожизненным лишением свободы

Фото: vk.com/chicherinka

Юлия Чичерина

Певице Юлии Чичериной может грозить пожизненное лишение свободы за нарушение украинского законодательства, сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. По данным ведомства, опубликованным в его Telegram-канале, артистке предъявлены обвинения по четырем статьям УК республики, в том числе по статьям 110 «Посягательство на территориальную целостность Украины» и 338 «Надругательство над государственными символами».

В СБУ подчеркивают, что Чичерина активно поддерживает проведение специальной военной операции на территории Украины, что является нарушением законодательства страны. Кроме того, ее обвиняют в записи видеоролика с призывами к украинским солдатам сложить оружие и сдаться в плен.

Инициированная службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу России, — говорится в сообщении.

Обвинения по статье о надругательстве над государственными символами были предъявлены после поездки Чичериной в Энергодар. В СБУ утверждают, что она незаконно сняла флаг со здания городской администрации. По совокупности предъявленных обвинений певице грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее в Сети появилась информация о пленении Юлии Чичериной украинскими диверсантами. Однако позднее представитель исполнительницы Ларион Колесов опроверг данные сообщения. По его словам, она жива и здорова.