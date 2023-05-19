Санду заявила о попытке свержения Россией молдавского правительства Президент Молдавии Санду: Россия весной пыталась свергнуть правительство страны

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Президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что Россия весной текущего года совершала попытки свергнуть проевропейское правительство в Кишиневе и привести к власти пророссийские силы. Слова главы государства прозвучали в эфире телеканала «Молдова 1». Ранее Санду уже выступала с похожими обвинениями в адрес Москвы.

Планы свержения правительства были на эту весну, но они провалились. <...> Мы уверены, что <...> будут предприняты новые попытки, так как планы Кремля очевидны — это смена правительства в Кишиневе на пророссийское и использование Республики Молдова против Украины в этой войне, — сказала глава государства.

В феврале Санду уже выступала с обвинениями в адрес РФ в ведении гибридной войны, которая должна с помощью протестов свергнуть власть в стране и добиться проведения досрочных выборов.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что утверждения Санду о наличии плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии не соответствуют действительности, являются абсолютно необоснованными и бездоказательными. По словам дипломата, эту информацию запустил Киев, чтобы втянуть Кишинев в противостояние с Москвой и отвлечь внимание молдавских граждан от внутренних проблем.