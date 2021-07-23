Самолёт Belavia подал сигнал бедствия

Лайнер белорусской авиакомпании Belavia подал сигнал бедствия. Борт вылетел из Минска в Анталью, сообщает «Интерфакс».

Самолет Boeing 737, направлявшийся из Минска в Анталью, подал сигнал бедствия над Воронежской областью. Самолет направляется в Воронеж, где, как ожидается, совершит вынужденную посадку, — говорится в сообщении.

Внешттаная ситуация произошла спустя час после вылета. Лайнер получил разрешение на посадку в Воронеже. По данными источника, сейчас самолёт быстро снижается. Воздушная машина имеет бортовой номер EW-455PA. Она поступила в парк авиакомпании пять лет назад и до этого нигде не эксплуатировалась.

Ранее под Хабаровском разбился легкомоторный самолёт. Один человек погиб. Инцидент произошёл вблизи села Калинка. Также пострадала 40-летняя женщина у неё был диагностирован перелом обеих ног.

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