Юный пилот посадил неисправный самолёт на автомобильный мост

В США 18-летний пилот Лэндон Лукас посадил неисправный самолёт на автомобильный мост, ширина которого составляет всего несколько метров. Об этом сообщает Пятый канал.
Отмечается, что самолёт
Позднее авиатор рассказал, что во время полёта начались неполадки с двигателем. Он пытался дотянуть до ближайшего аэродрома, но в итоге пришлось садиться прямо на мост. Теперь Лукаса называют лучшим юным пилотом Америки.
Ранее сообщалось, что Ространснадзор проведёт внеплановую проверку авиакомпании по факту происшествия с самолётом Ан-28 в Томской области. В ведомстве отметили, что на месте происшествия находится начальник территориального управления Госaвианадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Юрий Рoжко. Проверять будут деятельность ОАО «Сибирская лёгкая авиация», которому принадлежал Aн-28, чудом не разбившийся при аварийной посадке в тайге.