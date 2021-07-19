Юный пилот посадил неисправный самолёт на автомобильный мост

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В результате взрыва в жилом доме в американском штате Техас пострадали по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Инцидент произошёл в пригороде Далласа в частном доме. В результате взрыва здание оказалось полностью разрушенным. Также повреждения получили три соседних дома. Среди пострадавших трое детей. Все они госпитализированы. О причинах...