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США

Юный пилот посадил неисправный самолёт на автомобильный мост

12:42, 20 июля 2021
Фото: ItsJoeyRichard/twitter.com
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В США 18-летний пилот Лэндон Лукас посадил неисправный самолёт на автомобильный мост, ширина которого составляет всего несколько метров. Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечается, что самолёт приземлился среди плотного потока машин. В результате аварийной посадки никто не пострадал.

Позднее авиатор рассказал, что во время полёта начались неполадки с двигателем. Он пытался дотянуть до ближайшего аэродрома, но в итоге пришлось садиться прямо на мост. Теперь Лукаса называют лучшим юным пилотом Америки.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор проведёт внеплановую проверку авиакомпании по факту происшествия с самолётом Ан-28 в Томской области. В ведомстве отметили, что на месте происшествия находится начальник территориального управления Госaвианадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Юрий Рoжко. Проверять будут деятельность ОАО «Сибирская лёгкая авиация», которому принадлежал Aн-28, чудом не разбившийся при аварийной посадке в тайге.

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