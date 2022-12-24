Рождественский вертеп на Украине дополнили фигурками Байдена и Бандеры

Фото: lvivoblrada.gov.ua

Рождественские «шопки» (вертепы), размещенные в историко-культурном заповеднике «Нагуевичи» во Львовской области Украины, дополнили фигурками президента США Джо Байдена и лидера украинского националистического движения Степана Бандеры, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Львовского областного совета. В заповеднике объяснили появление новых фигурок в сцене Рождества стремлением воссоздать библейскую «аутентику в современной трактовке».

В государственном историко-культурном заповеднике «Нагуевичи» возле литературного музея установили рождественский вертеп. Среди традиционных библейских персонажей в нем можно увидеть и фигуры трех гуцулов, президента США Джо Байдена и Степана Бандеры, — сказано в сообщении.

Ранее адвокат Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельд заявил о том, что если Украина хочет вступить в Евросоюз, то она должна прекратить воспевать тех, кто сотрудничал с нацистами. Он отметил, что в Киеве есть Бабий Яр, куда ведет улица, названная в честь Бандеры, и его восхваляют в школах.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее призвал украинцев сопротивляться бандеровщине. Он сказал, что Киев не является врагом Москвы, поскольку имеет с ней общую историю, «потрепанную фашизмом», и общее будущее без национализма.