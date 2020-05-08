Российский посол возложил цветы к памятнику Воину-освободителю в Берлине

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Посол России в ФРГ Сергей Нечаев и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер возложили цветы к монументу Воину-освободителю в Трептов-парке. Это один из самых известных в Германии крупных советских мемориалов.

На территории комплекса находятся братские могилы, где захоронены останки 7,2 тысячи человек.

В памятном мероприятии также участвовал премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен и послы ряда стран, передаёт «Интерфакс».

Из-за пандемии коронавируса германские власти отказались от проведения масштабных мероприятий по случаю победы над нацизмом. Выступление президента Франка-Вальтера Штайнмайера днём ранее прошло на улице без широкой публики.

Ранее NEWS.ru писал, что генсек ООН Антониу Гутерриш выразил готовность посетить Москву после того, как мир справится с пандемией коронавируса. Он намерен принять участие в памятных мероприятиях в честь победы над нацизмом, которые состоятся в России после эпидемии.