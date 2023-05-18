Родню Макрона поместили под наблюдение полиции RTL France: родственники жены Макрона под наблюдением полиции после атаки на одного из них

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Эммануэль Макрон

Родственники супруги французского президента Эммануэля Макрона в настоящее время находятся под наблюдением полиции. Охрана была приставлена к ним после нападения на внучатого племянника Брижит Макрон. Об этом сообщает радиостанция RTL France со ссылкой на осведомленный источник.

Внучатый племянник мадам Макрон Жан-Батист Тронье был избит в понедельник, 15 мая, недалеко от принадлежащей его семье кондитерской во французском Амьене. Это случилось вскоре после интервью Эммануэля Макрона.

Тронье получил множественные травмы. Восемь человек из группы нападавших задержали и поместили под стражу.

По словам отца пострадавшего, нападавшие регулярно участвовали в демонстрациях. При этом отмечается, что Тронье уже несколько месяцев опасались, что за них возьмутся противники пенсионной реформы, поскольку группы протестующих неоднократно пытались приблизиться к кондитерской, которую охраняли силы правопорядка.

В отношении других членов семьи супруги главы государства бдительность полиции также была усилена, но в скрытой форме и по согласованию с соответствующими лицами, — сообщает радиостанция.

Также полиция намерена увеличить число патрулей вокруг кондитерской, а в отдельных случаях в заведении будут присутствовать правоохранители.

Протесты против пенсионной реформы проходят во Франции с начала года. Несмотря на это, 15 апреля Макрон подписал закон о повышении пенсионного возраста в стране на два года. Теперь уйти на пенсию французы смогут только с 64 лет.