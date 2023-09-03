Резников заявил, что не знает о своем возможном назначении послом

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Алексей Резников, которого президент Украины Владимир Зеленский решил уволить с поста главы Минобороны страны, в интервью изданию «Бабель» заявил, что не знает о своем возможном назначении послом в Великобритании. Ранее Резников сообщал о готовности подать в отставку.

Не в курсе, — сказал он.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министру обороны страны Алексею Резникову нужно покинуть свой пост, так как ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». По его словам, должность Резникова должен занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Позднее стало известно, что отправленного в отставку с должности министра обороны Украины Алексея Резникова могут назначить послом в Великобритании. 21 июля украинский президент Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко. Ранее дипломат назвал нездоровым сарказмом слова украинского лидера в адрес британского министра обороны Бена Уоллеса по поводу нехватки военной помощи. О том, что Резников уходит с поста министра обороны Украины, объявлялось еще в феврале. Глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия тогда заявил, что военное ведомство возглавит нынешний руководитель военной разведки Кирилл Буданов.