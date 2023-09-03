Стало известно, какую должность может занять Резников Экс-главу Минобороны Украины Резникова могут назначить послом в Великобритании

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Отправленного в отставку с должности министра обороны Украины Алексея Резникова могут назначить послом в Великобритании, сообщил Telegram-канал BRIEF. Об этом говорит ряд депутатов Верховной рады.

21 июля украинский президент Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко. Ранее дипломат назвал нездоровым сарказмом слова украинского лидера в адрес британского министра обороны Бена Уоллеса по поводу нехватки военной помощи.

Пристайко до этого отмечал, что Зеленскому не стоило с сарказмом показывать разногласия между Киевом и НАТО. Дипломат добавил, что страна нуждается в поддержке со стороны союзников, однако не ждет, что они будут воевать «за нее».

Об отставке Резникова стало известно в воскресенье, 3 сентября. Зеленский отметил, что министру обороны Украины нужно покинуть свой пост, так как ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». По его словам, должность Резникова должен занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Зеленский выразил надежду, что в парламенте поддержат кандидатуру Умерова. Голосование должно состояться на следующей неделе.

О том, что Резников уходит с поста министра обороны Украины, объявлялось еще в феврале. Глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия тогда заявил, что военное ведомство возглавит нынешний руководитель военной разведки Кирилл Буданов, а Резникова переведут на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества.