Раскрыты планы Финляндии предоставить США свои военные базы YLE: Финляндия планирует в ближайшие дни заключить оборонное соглашение с США

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Власти Финляндии планируют в ближайшее время подписать с США двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны (Defence Cooperation Agreement, DCA), сообщает телерадиовещательная корпорация YLE. По ее информации, документ определяет порядок действий американских войск на территории финского государства.

Соглашение между странами может быть подписано уже на этой неделе. Договор даст право Конгрессу США инвестировать в военную инфраструктуру Финляндии, а также позволит американской армии занимать определенные финские территории дольше, чем это предполагается при военных учениях.

Сообщается, что в Хельсинки разрешили американским военным использовать несколько баз или гарнизонов. Войска США также получат доступ к портам и аэропортам Финляндии.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин призвал защитить границу России с Финляндией. По его словам, необходимо установить железобетонные укрепления и окопы, которые послужат хорошей опорой для пограничных служб. Специалист подчеркнул, что таким образом можно эффективно прикрывать территории от любых сухопутных атак и обеспечить сохранность границы.