Publico: ЕП совершил роковую ошибку, признав Россию спонсором терроризма

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Признав Россию страной-спонсором терроризма, Европарламент совершил роковую ошибку. Это трусливое и циничное решение помешает продвижению мирного урегулирования конфликта на Украине, написал испанских экономист Хуан Торрес Лопес в статье, опубликованной изданием Publico.

Напыщенная декларация, которая не влечет за собой каких-либо конкретных обязательств, и глупая, поскольку она мешает Европе продвигать или способствовать какому-либо урегулированию конфликта путем переговоров, — отметил он.

По словам автора, даже США не решились на такой шаг, поскольку в Вашингтоне понимают его проблематичные последствия и «ограниченную практическую полезность».

Лопес также указал, что Евросоюз выбрал наихудшую их всех возможных позицию в связи с конфликтом на Украине. Ту, которая предполагает большие экономические издержки для Европы, делает ее более зависимой от США, наносит наибольший ущерб Украине и при этом легче переносится Россией. Он подчеркнул, что Евросоюз становится марионеткой в руках Вашингтона.

Резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма Европарламент принял в ходе сессии в Страсбурге 23 ноября. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, 44 — воздержались. Резолюции ЕП не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, но широко используются в медийной и политической среде ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций.