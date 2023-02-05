ProTV: румынская баржа с зерном затонула в украинском порту

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Румынская баржа с 860 тоннами пшеницы на борту затонула в субботу в украинском порту Рени расположенном в Одесской области, сообщает румынский телеканал ProTV. Судно стало уходить под воду после того, как во время погрузки зерна машинное отделение начало заливать водой.

По информации канала, находившимся на барже морякам удалось спастись, пострадавших нет. Подробности о причинах инцидента не приводятся.

Отмечается, что судно принадлежит румынской компании со штаб-квартирой в Констанце.

Ранее сообщалось, что у берегов греческого острова Китира затонуло судно с нелегальными мигрантами. В результате спасательной операции из воды удалось вытащить только семь человек, судьба остальных людей неизвестна. Всего на борту потерпевшего аварию корабля находилось около 100 человек. Известно, что инцидент произошел из-за сильного волнения моря и плохой видимости. В спасении участвовали частные катера и вертолет МЧС.

Глава Минсельхоза Турции Вахит Киришч ранее рассказал, что из портов Украины в беднейшие страны доставляется небольшая часть продовольствия в рамках зерновой сделки. Всего вывезено около 17 млн тонн сельхозпродукции, в том числе зерна, и лишь 5,4% из этого объема направлено нуждающимся государствам, отметил министр.