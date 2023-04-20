Противники пенсионной реформы во Франции взорвали куклу Макрона

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протестующие против пенсионной реформы во французском Бордо взорвали куклу президента страны Эммануэля Макрона, сообщает телеканал РЕН ТВ. Митингующие также попытались взять штурмом местный вокзал, но полицейским удалось сдержать их натиск.

На опубликованных канало кадрах видно, как протестующие усадили куклу с портретом президента посреди улицы. Раздался громкий хлопок, и у манекена оторвало голову.

На вокзал бастующие пытались прорваться, чтобы отправиться на межпрофессиональную демонстрацию. Полицейские, вооруженные дубинками и щитами, отразили несколько атак, а затем закрылись внутри здания.

Ранее сообщалось, что Макрона освистали во время его поездки на восток страны. Недовольные пенсионной реформой французы требовали отставки главы государства. Макрон отметил, что «видал и похуже» ситуации, при этом пообещав и дальше встречаться с соотечественниками.

Закон о повышении пенсионного возраста президент Франции подписал 15 апреля. Теперь во Франции можно уйти на пенсию только в 64 года. До этого пенсионный возраст начинался с 62 лет.