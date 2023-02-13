Протестующие забросали здание парламента Албании пиротехникой

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Протестующие перед зданием парламента в Албании столкнулись с сотрудниками полиции, окружившими учреждение, передает издание Albanian Daily News. Выражавшие недовольство граждане бросали петарды и пиротехнику в сторону парламента и продолжали призывать к отставке премьер-министра Эди Рамы.

Это вторая акция протеста с тех пор, как бывший президент и премьер-министр Сали Бериша (Демократическая партия) объявил волну протестов с требованием отставки Эди Рамы (Социалистическая партия). Демонстранты в субботу закидали здание парламента дымовыми шашками и петардами.

Полиция стянула более тысячи сотрудников, включая подразделения СВОБР, для защиты здания парламента.

Бериша обвиняет лидера правящей партии в коррупции, связях с оргпреступностью, социальном неблагополучии граждан и призывает привлечь политика к уголовной ответственности.

В декабре злоумышленник ударил кулаком в голову Беришу в ходе акции протеста во время проведения саммита ЕС — Западные Балканы в Тиране. За бывшего лидера страны вступилась охрана, которая догнала нападавшего и избила его. Рядом с Беришей на манифестации шел другой бывший президент Албании Илир Мета. Он не пострадал.