Прокуратура Парижа начала проверку после DDоS-атаки «российских хакеров» В Париже проверяют сообщения «российских хакеров» об их DDoS-атаке на сайт парламента

Фото: shutterstock.com

Парижская прокуратура начала разбирательство после атаки на сайт парламента Франции, передает Radio France. Ответственность за DDoS-атаку на себя взяла группа российских хакеров NoName057(16). Об этом они написали в Telegram-канале.

Мы решили повторить нашу недавнюю поездку во Францию, где прошли демонстрации против Макрона, который решил наплевать на французов и продолжает «обслуживать» украинских неонацистов, — говорится в сообщении хакеров.

Сайт национального собрания был полностью недоступен в понедельник, 27 марта, на протяжении нескольких часов. При этом атака никак не повлияла на работу внутренних серверов правительства.

В следующей публикации хакеры заявляют, что и впредь будут устраивать атаки против французских учреждений, пока правительство Франции не начнет заниматься внутренними проблемами и не перестанет поддерживать ВСУ.

В январе хакеры NoName057(16) взяли на себя ответственность за атаку на сайты Службы безопасности Украины и сайт Национального банка страны. Так они решили поздравить президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения.