Хакеры поздравили Зеленского с днем рождения, положив портал СБУ

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Русскоязычная хакерская группировка NoName057(16) «положила» сайты Службы безопасности Украины и Национального банка страны. В своем Telegram-канале взломщики сообщили, что DDoS-атаки приурочены к дню рождения президента республики Владимира Зеленского.

Решили «поздравить» Володю Зеленского с юбилеем и положили портал СБУ. А также его поддомен — Национальная академия службы безопасности Украины, — говорится в сообщении.

В настоящее время официальные сайты СБУ и НБУ не доступны для пользователей.

Ранее глава Killnet Killmilk рассказал, что российские и белорусские хакеры взломали системы Налоговой службы США и украли находившиеся в них данные. По его словам, помимо членов Killnet в операции принимали участие сторонники белорусского объединения Infinity Hackers BY. Он добавил, что доступ к базам данных был получен через корпоративную сеть сотрудника логистических служб американского госоргана, который попался на фишинге.

Позднее хакеры из группировки Killnet объявили о начале коллективных DDoS-атак на ФРГ в ответ на решение немецких властей передать ВСУ танки Leopard. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными попытки ассоциировать все хакерские группы с Россией.