Российские и белорусские хакеры взломали базу данных Налоговой службы США Хакеры из России и Белоруссии взломали системы Налоговой службы США

Фото: Nicolaus Czarnecki / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Глава пророссийской хакерской группировки Killnet Killmilk рассказал «Ленте.ру», что российские и белорусские хакеры взломали системы Налоговой службы США и украли находившиеся в них данные. По его словам, помимо членов Killnet в операции принимали участие сторонники белорусского объединения Infinity Hackers BY. Он добавил, что доступ к базам данных был получен через корпоративную сеть сотрудника логистических служб американского госоргана, который попался на фишинг.

Доступ к внутренней базе данных налогового управления удалось получить через корпоративную сеть сотрудника логистических служб американского госоргана. Он попался на фишинг: перешел по вредоносной ссылке во время просмотра порнороликов в интернете, — сказал глава Killnet.

Он подчеркнул, что, если американская сторона сделает «еще один шаг в сторону границ братских народов» России и Белоруссии, группа опубликует 198 миллионов строк из базы данных Налоговой службы США, которая включает в себя персональные данные, а также логины и пароли пользователей.

Ранее в Федеральном управлении гражданской авиации США сообщили, что произошел сбой в системе оповещения пилотов. Ситуация затронула работу национальной системы управления воздушным движением. Проблемы возникли в работе системы NOTAM, отвечающей за рассылку в режиме реального времени пилотам информации об опасностях полета и ограничениях. Временно вылет всех внутренних рейсов в США был отложен, в дальнейшем запрет был снят.