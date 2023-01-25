В Кремле открестились от причастности России к кибератакам на Германию Песков: попытки ассоциировать все хакерские группы с Россией абсурдны

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными попытки ассоциировать все хакерские группы с Россией, передает РИА Новости. Он удивился тому, почему деятельность киберпреступников не связывают с какой-либо европейской страной.

Мы искренне удивляемся почему любую группу хакеров ассоциируют с Россией. Никто не может объяснить, почему именно с Россией, а не с какой-то, например, европейской страной. Это абсурдно, — заявил Песков.

Ранее хакеры из группировки KillNet объявили о начале коллективных DDoS-атак на ФРГ в ответ на решение немецких властей передать ВСУ танки Leopard.

Глава Killnet Killmilk ранее рассказал, что российские и белорусские хакеры взломали системы Налоговой службы США и украли находившиеся в них данные. По его словам, помимо членов Killnet в операции принимали участие сторонники белорусского объединения Infinity Hackers BY. Он добавил, что доступ к базам данных был получен через корпоративную сеть сотрудника логистических служб американского госоргана, который попался на фишинг.

Глава Killnet Killmilk подчеркнул, что, если американская сторона сделает «еще один шаг в сторону границ братских народов» России и Белоруссии, группа опубликует 198 миллионов строк из базы данных Налоговой службы США, которая включает в себя персональные данные, а также логины и пароли пользователей.