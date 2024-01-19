«Признали угрозой»: журналист Водо о доносе на него и депортации из Литвы

Фото: Личный архив Владимира Водо

Владимир Водо

В ближайшие дни из Литвы будет депортирован журналист — гражданин России Владимир Водо. Летом его лишили вида на жительство как человека, представляющего «угрозу национальной безопасности». В ноябре прошлого года Главный административный суд Литвы окончательно постановил, что литовский ВНЖ Водо был аннулирован обоснованно. Власти предупредили журналиста, чтобы он собрал чемодан и был готов покинуть страну. Его собираются вывезти на пограничный пункт пропуска на мосту Королевы Луизы между Литвой и Калининградской областью России, дальше ему придется идти пешком. С собой всем депортированным разрешено иметь не более 60 евро. Водо рассказал NEWS.ru о том, как превратился из известного в стране журналиста в «угрозу национальной безопасности Литвы».

«Я немало сделал для этой страны»

— Владимир, литовские власти обосновали решение об аннулировании вашего вида на жительство тем, что вы представляете угрозу безопасности страны, поддерживаете контакты с представителями российских и белорусских спецслужб. Вам предъявили доказательства этих обвинений?

— Нет, были только заявления, дескать, я совсем не журналист, а только «представляюсь» таковым. Также меня обвинили в общении с «антиглобалистами», которое у меня было 22 года назад, представили ссылки на различные любопытные новости у меня в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Выходит, если новость публикуется на русском языке, то это «кремлевская пропаганда». Я подозреваю, что прогноз погоды для Вильнюса на русском — тоже... Кстати, такой «пропагандой» считается весь контент сетевого издания «ИноСМИ.ру», притом что оригиналы статей таковыми не считаются.

Постоянно проживая в Литве с 1989 года, я освещал все сколько-нибудь значимые для Литвы события, включая первые свободные выборы в Верховный Совет тогдашней Литовской ССР, восстановление независимости в марте 1990-го, «январские события» 1991-го, вступление в ЕС и НАТО. Кстати, я немало сделал для этой страны. Так, именно я позвонил в ночь с 12 на 13 января 1991 года вдове Сахарова Елене Боннер и сказал ей: «Елена Георгиевна, у нас стреляют». А она уже подняла на ноги всю мировую общественность. Я работал в ту ночь со съемочной группой московского бюро испанского ТВ: шефа бюро Хавье Ситжу и оператора Микеле Аррегу ранили, и их пришлось срочно эвакуировать. Потом их наградили медальками. Мне тоже предлагали, но я отказался, потому что «защитниками свободы» были все, а не только награжденные. Поскольку я являюсь гражданином РФ, начиная с 1993 года мой вид на жительство в Литве постоянно продлевался. В последний раз пятилетний ВНЖ мне выдали в январе 2022 года.

Фото: Бабушкин Алексей/ТАСС На одном из избирательных участков Вильнюса во время проведения опроса Союза ССР, январь 1991 года

— Когда литовские власти «разглядели» в вас человека, представляющего «угрозу безопасности страны»? Почему этих вопросов не возникало у них более 30 лет?

— В конце марта 2023 года некий молодой человек, с которым я даже не был знаком, написал и разместил в своем аккаунте в социальных сетях откровенный донос на меня. Этот «сигнал» был принят. Уже на следующий день из департамента миграции пришло требование заполнить анкету — там, в частности, надо было «правильно» ответить на неграмотно составленный вопрос о принадлежности Крыма. Поскольку в любом правовом государстве существует запрет на самооговор, я отказался отвечать на этот вопрос, поскольку ответ на него может быть расценен не иначе как «действия, направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Это статья 280.1 Уголовного кодекса России, предусматривающая до пяти лет заключения.

Более 30 лет, встречаясь с представителями руководства страны, с бизнесменами, деятелями культуры и спорта, я был «своим». Я брал интервью практически у всех президентов, премьер-министров, членов правительства и сейма, не говоря уже о предпринимателях, мастерах культуры и спорта, священнослужителях. Только для «Коммерсанта» мною были написаны более 1000 новостных и аналитических материалов и репортажей — не считая большого количества текстов, которые я делал для других российских, а также прибалтийских, польских, скандинавских и других «бумажных» и электронных СМИ.

Фото: Shutterstock/FOTODOM В Литве Владимир Водо работал журналистом различных российских и местных изданий

«Не соблюли даже литовскую конституцию»

— Литовские власти в вашем случае соблюли законодательство Евросоюза?

— Они не соблюли даже литовскую конституцию. Нарушены как минимум две статьи конституции страны: 25-я статья о свободе слова и 38-я — о долге детей заботиться о своих престарелых родителях (в Литве у меня остается 86-летняя больная мама). Из европейских документов нарушены ст. 8 Европейской конвенции прав человека (о праве на личную и семейную жизнь) и директива Евросоюза № 2003/109/ЕС о гражданах третьих стран, являющихся долгосрочными жителями ЕС. Согласно второму документу, человека можно выслать единственно по причине представления им «угрозы общественной безопасности или общественному порядку». Но такая угроза должна быть реальной и достаточно серьезной. Только у Оруэлла мысли человека (или записи в личном дневнике) считались такой «угрозой - и даже «мыслепреступлением».

— Вы имели возможность защищаться с помощью адвоката. Какие контраргументы приводил он суду?

— Заседание суда низшей инстанции проходило в удаленном формате. Ни мне, ни адвокату не дали возможности представить какие-либо аргументы в мою защиту, похоже, суд это вообще не интересовало, а когда адвокат — причем дважды — попросила суд затребовать у департамента госбезопасности подтверждение своих обвинений, ей было в этом отказано под предлогом секретности. Хотя я вправе об этом знать. А второе заседание, уже в Главном административном суде Литвы, прошло без участия сторон, и там лишь «скопипастили» весь бред, сочиненный обо мне в недрах литовской ГБ (государственная безопасность. — NEWS.ru)...

Фото: Shutterstock/FOTODOM Заседания судов по делу Водо проходили без его личного участия

Обвинили в нелояльности из-за двух статей в «Труде»

— Как вы оказались в Литве? Где все это время работали?

— Я приехал в тогдашнюю Литовскую ССР из Москвы в ноябре 1989 года. В Москве меня «забыли» призвать в армию, но сразу после истечения призывного возраста решили исправить свою ошибку. Меня стали преследовать за нежелание служить в Советской армии. Скажем, был такой журнал «Советский воин», в 1988 году в нем появилась статья замначальника политотдела московского военкомата подполковника В. Солодия, в которой говорилось, что «Владимир Водо из поля зрения военкомата исчез, скрывается». В Литве я работал журналистом различных российских и местных изданий, сотрудничал не только с «Коммерсантом», но также и с «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), «Московскими новостями», «Комсомолкой» и даже «Трудом». Кстати, одно из предъявленных мне обвинений в моей якобы «нелояльности» так и звучит: «Некоторое время был корреспондентом российской газеты „Труд“». На самом деле в самом конце 1990-х я написал для них один или два материала.

Белорусов выселяют из Литвы гораздо больше, чем россиян

— Вам известны аналогичные дела в отношении русскоязычных журналистов, общественных активистов в Литве?

— Речь в данном случае идет не об отдельных русскоговорящих активистах и журналистах, а о сотнях простых людей — как россиян, так и белорусов. Согласно официальным сводкам, хотя и полугодовой давности, литовского департамента миграции, начиная с февраля 2022 года аннулировано более трех тысяч видов на жительство, причем высылаемых белорусов в разы больше, чем россиян.

Например, мне известны обстоятельства мытарств двух женщин. Одна из них еще в советские годы была вольнонаемной служащей на узле связи какой-то воинской части. У другой — мать лежачая больная после двух инсультов. Но обе женщины признаны «угрозами госбезопасности» и лишены постоянных видов на жительство. Живущая в Паневежисе краевед Валентина Ватутина тоже лишена ВНЖ... Знаю про двоих белорусов, лишенных по той же причине (угроза нацбезопасности) литовских ВНЖ. Это Илья Епифанов — главврач санатория Belarus в литовском Друскининкае. И Ольга Карач. Она один из главных оппонентов считающейся на Западе «законно избранным белорусским президентом» Светланы Тихановской. Интересно, куда ее намерены выслать — в Белоруссию ей точно нельзя!

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Светлана Тихановская

— Что сейчас происходит вокруг вас? Вы ожидаете высылки, но в Литве останется ваша пожилая мама. Как вы намерены разрешить такую сложную житейскую ситуацию?

— Сейчас жду, когда за мной приедут. У меня уже отобрали банковский счет, я не могу работать, лечиться в поликлинике. Мама, которой скоро исполнится 87 лет и у которой редкая форма лейкемии (судя по получаемому ею полностью компенсируемому лекарству), остается совсем одна. За пределами Литвы у меня нет ни родственников, ни друзей, ни места жительства, ни средств к существованию.

Читайте также:

Литва закрыла погранпереходы с Белоруссией: осталась ли Россия без экспорта

Прибалтийский путь во власть: 2,1 млн евро на снос памятника освободителям

«Это бесчеловечно»: Латвия объявила о массовой депортации россиян