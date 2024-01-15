В Госдуме допустили массовую депортацию россиян из Прибалтики Депутат Федоров: из стран Прибалтики могут выслать сотни тысяч россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из стран Прибалтики могут депортировать сотни тысяч россиян, считает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Комментируя ситуацию НСН, парламентарий подчеркнул, что латвийские власти в ближайшее время начнут «разворачивать» списки людей, которых планируется выслать из страны. В дальнейшем к массовой депортации могут присоединиться Литва и Эстония.

Этот список изначально заложен на несколько десятков, если не сотен тысяч человек. А дальше уже латвийские власти будут постепенно его разворачивать. Так что экспертное мнение, что это будут сотни тысяч людей. Это будут делать также Литва и Эстония, — отметил Федоров.

По словам парламентария, угроза национальной безопасности является общим основанием для того, чтобы выслать человека из страны. В списки для депортации могли попасть все те, кого раньше в Латвии рассматривали как «не граждан», пояснил парламентарий.

Ранее из Латвии принудительно депортировали 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова. Посольство России в Латвии назвало это «показательной расправой» латвийских властей. Пресс-служба дипмиссии призвала международные правозащитные структуры дать оценку действиям руководства страны.