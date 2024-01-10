«Гетто с плакатами Путина»: в Литве дали оценку русским школам страны Мэр Вильнюса Бенкунскас сравнил русские школы Литвы с «гетто с плакатами Путина»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сравнил русские школы Литвы с «закрытыми гетто с плакатами Путина», сообщает Sputnik Литва. Градоначальник заявил, что необходимо повысить качество образования в таких учебных заведениях, но закрывать их не следует.

Моя позиция будет очень четкой — в нынешнем формате сети мы должны искать меры по улучшению и усилению качества образования в этих школах и сделать так, чтобы они не были некими закрытыми гетто, где тайно висят плакаты Путина, — заявил Бенкунскас.

Ранее министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас заявил, что власти рассматривают возможность отказа от русского как языка обучения в школах, при этом не исключено введение преподавания на украинском. По его словам, в стране необходимо ориентироваться на официальные языки ЕС.

В сентябре в Министерстве образования, науки и спорта Литвы заявили, что учебник русского языка для литовских школ был изъят из обращения, потому что в нем «прославляли Россию». По словам главы ведомства, издателям поручено перепроверить содержание остальных учебников. Отмечается, что учебным заведениям было направлено распоряжение о недопустимости использования этого учебного материала.