В Литве высказалось о перспективах войны с Россией Минобороны Литвы: Россия не будет наступать на НАТО из-за конфликта на Украине

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Минобороны Литвы не увидело перспектив нападения России на западные страны, пишет издание Delfi. Таким образом в ведомстве отреагировали на статью Bild о «секретном плане Москвы» по нападению на НАТО.

Пока не завершились бои на Украине, трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты и начнет сплачивать силы в других направлениях, — говорится в публикации.

В Минобороны Прибалтийского государства считают, что приоритет России на данный момент заключается в том, чтобы не проиграть в конфликте с Украиной. В связи с этим Москва сохраняет значимые мощности и постоянно пополняет их у линии фронта.

Ранее немецкое издание Bild сообщило о подготовке Германии к войне между Россией и НАТО, которая может начаться летом 2025 года. По сценарию бундесвера, эскалация ожидается в феврале 2024 года с началом активного наступления РФ на Украине.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна направит Украине броневики M577, амуницию, генераторы и системы детонирования в рамках пакета долгосрочной помощи Киеву на €200 млн. В ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским Науседа добавил, что отправка вооружения состоится уже в январе.

Он заявил, что Литва будет обучать украинских военнослужащих, а также укреплять сотрудничество в сфере военной промышленности. Помимо этого, отметил литовский лидер, в ходе визита делегации из Украины в Вильнюс было подписано «очень немало» соглашений между представителями оборонных предприятий.