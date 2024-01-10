В Литве пообещали Украине военную помощь на €200 млн Науседа: Украина получит от Литвы броневики и амуницию на €200 млн

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look press

Президент Литвы Гитанас Науседа и Владимир Зеленский

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна направит Украине броневики M577, амуницию, генераторы и системы детонирования в рамках пакета долгосрочной помощи Киеву на €200 млн, который уже утвержден, передает телеканал LRT. В ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским Науседа добавил, что отправка вооружения состоится уже в январе.

Мы и далее будем поддерживать <...> украинцев всеми средствами: военными, экономическими, политическими. В Совете обороны Литвы мы утвердили пакет долгосрочной военной поддержки Украины на €200 млн, — сообщил Науседа.

Он заявил, что Литва будет обучать украинских военнослужащих, а также укреплять сотрудничество в сфере военной промышленности. Помимо этого, отметил литовский лидер, в ходе визита делегации из Украины в Вильнюс было подписано «очень немало» соглашений между представителями оборонных предприятий.

Ранее Зеленский прибыл в Литву с официальным визитом, в рамках которого запланированы переговоры по безопасности и интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. В том числе будут затронуты вопросы взаимодействия сторон в области радиоэлектронной борьбы и беспилотников.