«Позор»: Песков о высылке российского пенсионера из Латвии Песков назвал позором высылку 82-летнего военного пенсионера Каткова из Латвии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Практика принудительной высылки граждан для любого государства является позором, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал депортацию российского военного пенсионера Бориса Каткова из Латвии, передает ТАСС.

Безусловно, для любого государства подобная практика принудительных высылок является абсолютным позором, — подчеркнул Песков.

Посольство России в Латвии ранее выразило возмущение принудительной депортацией Каткова, которого Рига признала «угрозой национальной безопасности» и приговорила к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. Дипломаты назвали случившееся «показательной расправой» и очередной «провокационной выходкой» властей Латвии.

Депутат Евгений Федоров считает, что из стран Прибалтики могут депортировать сотни тысяч россиян. По его мнению, в ближайшее время Рига начнет «разворачивать» списки людей, которых хотят выслать из страны. Федоров предположил, что в дальнейшем к массовой депортации могут присоединиться Эстония и Литва.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва окажет помощь всем россиянам, которых власти Латвии решат выдворить из страны. Депортацию Каткова она назвала акцией провокативного и политического характера.