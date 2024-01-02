«Пятая колонна»: власти Литвы раскрыли, почему боятся белорусских беженцев Советник президента Литвы: белорусские беженцы могут сформировать пятую колонну

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Массовый приток белорусских беженцев может обернуться для Литвы формированием пятой колонны, заявил советник президента Фредерикас Янсонас в эфире радиостанции Žinių radijas. По его словам, об этом регулярно предупреждает департамент государственной безопасности.

Из месяца в месяц в Литву из Белоруссии прибывают тысячи и тысячи новых жителей. Потенциально мы создаем для себя серьезную проблему, формируется потенциальная пятая колонна, — заявил Янсонас.

Он добавил, что ежегодно в Литву прибывают от 17 до 20 тысяч беженцев, каких именно они придерживаются убеждений, выявить практически невозможно.

Граждане Белоруссии являются одной из наиболее многочисленных категорий беженцев в Литве. Власти страны неоднократно отмечали, что обеспокоены возможностью создания крупной диаспоры.

Ранее сообщалось, как нелегальный мигрант проник в Финляндию, преодолев двухметровый забор на границе с Россией. Инцидент произошел на погранпереходе «Ваалимаа». Мужчина перелез через забор, чтобы попросить о статусе беженца. При этом отмечается, что ранее не было зафиксировано ни одной попытки преодолеть ограждение или сломать его.