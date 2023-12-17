Мигрант перелез через двухметровый забор и попросил убежище в Финляндии HS: мигрант впервые перелез через забор на границе между Россией и Финляндией

Фото: IMAGO/Lauri Heino/Global Look Press

Нелегальный мигрант проник в Финляндию, преодолев двухметровый забор на границе с Россией, пишет газета Helsingin Sanomat. Случилось это в субботу, 16 декабря, на погранпереходе «Ваалимаа». Как отмечается, мужчина попросил убежище в Финляндии.

Издание уточняет, что высота забора на этом участке границе достигает двух метров. До этого никто не пытался перелезть через него или сломать.

Ранее сообщалось, что за двое суток с момента открытия пропускных пунктов в Ленинградской области и Карелии на границе с Финляндией ее пересекли около 5,5 тысячи человек. Большая часть физлиц, машин и грузовиков за последние два дня пришлась на 15 декабря.

Финляндия закрыла все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией с 30 ноября из-за потока беженцев из третьих стран. Два из были них были открыты в ночь на 14 декабря. Однако позже финские власти снова из закрыли. Отмечалось, что 14 декабря через КПП в Финляндию прибыли не менее 62 иностранцев, которые попросили убежища. Среди них были граждане Сомали и Сирии.

По данным Telegram-канал Mash, после повторного закрытия границы, в Финляндии застряли россияне, которые не успели пройти через контрольно-пропускной пункт «Ваалимаа». Одновременно с этим, очереди образовались и на КПП «Торфяновка», расположенном в нейтральной зоне. Возле пункта собрались колонны машин, а также брошенные велосипеды.