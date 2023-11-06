Президент Польши назвал кандидатуру на должность премьер-министра Дуда объявил о решении внести кандидатуру Моравецкого на пост премьер-министра

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда принял решение внести в парламент кандидатуру Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра республики, об этом он сообщил в своем телеобращении к нации. По словам главы государства, которые приводит РИА Новости, таким образом было решено продолжить традицию, согласно которой преимущество при формировании правительства получает фаворит парламентских выборов.

После спокойного анализа и проведенных консультаций я решил поручить миссию формирования правительства премьеру Матеушу Моравецкому. Этим самым я решил продолжить хорошую парламентскую традицию, в соответствии с которой победившая группировка первой получает шанс формирования правительства, — сказал Дуда.

Парламентские выборы в Польше прошли в октябре и завершились победой правящей партии «Право и справедливость», которая получила 194 места в сейме. При этом оппозиционные «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» получили 157, 65 и 26 мест соответственно. Еще 18 мест в сейме достались коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация».

Подобная конфигурация сил говорит о том, что правящая партия не сможет самостоятельно сформировать правительство большинства. При этом, если оппозиция сумеет договориться друг с другом, она будет иметь в общей сложности 248 из 460 мест в сейме и получит шанс на формирование кабинета министров. Новое правительство в стране может появиться не раньше, чем сейм одобрит кандидатуру премьер-министра.

За неделю до парламентских выборов в республике в польских СМИ появилась статья с обвинениями Матеуша Моравецкого в связях с бизнесменом, осужденным за педофилию. Речь о главе строительной компании из Кракова, которого приговорили к трем годам тюрьмы в 2020 за развратные действия в отношении 12-летней девочки.

Ранее стало известно, что Анджей Дуда повысил начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерала Веслава Кукулу до статуса Верховного главнокомандующего Вооруженными силами в военный период. Уточняется, что такая мера принимается для того, чтобы Кукула был готов на случай военных действий.