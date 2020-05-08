Президент Финляндии назначил нового посла в России

https://static.news.ru/photo/4693a8ce-9118-11ea-89d5-fa163e074e61_660.jpg Антти Хелантеря Фото: EmbFinMoscow/twitter.com

Президент Финляндии Саули Ниинистё назначил новым послом страны в России Антти Хелантеря.

Дипломат вступит в должность 1 сентября 2020 года. Нынешний посол Микко Хаутала будет с этой же даты переведён на должность посла в США, сообщили ТАСС в МИД Финляндии.

Хелантеря ранее работал сотрудником департамента Европы финского МИД, в 2016–2019 годах — в посольстве в Москве, а также в постоянном представительстве Финляндии при ЕС в Брюсселе.

Ранее NEWS.ru писал, что Грузия отозвала посла из Украины из-за назначения Саакашвили.