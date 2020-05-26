Премьер Нидерландов не смог навестить умирающую мать из-за карантина

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не смог навестить свою мать в доме престарелых, когда она была при смерти, из ограничений, введённых в стране на фоне пандемии коронавируса.
Об этом
В самом заведении где находилась мама премьера была зафиксирована вспышка COVID-19, однако женщина умерла не от этого,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Нидерландах выявлен второй случай вероятной передачи коронавируса от норки человеку, сообщила министр сельского хозяйства Карола Скоутен.
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