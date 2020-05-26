Премьер Нидерландов не смог навестить умирающую мать из-за карантина

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не смог навестить свою мать в доме престарелых, когда она была при смерти, из ограничений, введённых в стране на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает телеканал Sky News. По его данным, 96-летняя мать политика скончалась в доме престарелых в Гааге 13 мая. Глава правительства не смог увидеться с ней перед этим из-за ряда ограничений, в том числе, запрета на посещение дома престарелых.

В самом заведении где находилась мама премьера была зафиксирована вспышка COVID-19, однако женщина умерла не от этого, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Нидерландах выявлен второй случай вероятной передачи коронавируса от норки человеку, сообщила министр сельского хозяйства Карола Скоутен.