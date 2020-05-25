В Нидерландах второй человек заразился коронавирусом от норки

https://static.news.ru/photo/02b7b9a6-9e79-11ea-84da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

В Нидерландах выявлен второй случай вероятной передачи коронавируса от норки человеку, сообщила министр сельского хозяйства Карола Скоутен.

Национальный институт здравоохранения считает «незначительным» риск передачи инфекции от животного людям за пределами ферм, повторила Скоутен в письме к парламенту. Об этом пишет Reuters.

В конце апреля в одном из нидерландских хозяйств у заражённых коронавирусом норок возникли проблемы с пищеварением и дыханием. Для предотвращения распространения инфекции животных запретили вывозить с фермы.

После выявления инфицированных COVID-19 норок на фермах, где их разводят из-за меха, начались проверки. В ходе одной из них был выявлен заражённый сотрудник, который, вероятно, подхватил инфекцию от животного, писал NEWS.ru.