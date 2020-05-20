В Нидерландах работник фермы мог заразиться коронавирусом от норки

https://static.news.ru/photo/5b5176c8-9a8d-11ea-8931-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

В Нидерландах норка, вероятно, заразила коронавирусом сотрудника фермы. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Карола Скоутен.

Она не уточнила, на какой конкретно ферме выявили случай передачи COVID-19 от животного человеку. Скоутен заверила, что на всех норковых фермах приняты меры предосторожности.

Все компании проходят проверку, посещение ферм запрещено, — подчеркнула министр.

Работники ферм проинструктированы и должны носить специальные защитные костюмы. Вопрос применения особых мер в отношении норок пока не рассматривается.

Как писал NEWS.ru, в одном из нидерландских хозяйств у заражённых коронавирусом норок возникли проблемы с пищеварением и дыханием. Для предотвращения распространения инфекции животных запретили вывозить с фермы.