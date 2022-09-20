Премьер Испании заявил о победе Евросоюза над Путиным Премьер Испании Санчес: спецоперация России на Украине сделала Европу сильнее

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Педро Санчес

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что президент России Владимир Путин пребывает в состоянии войны со всей Европой и проигрывает, передает Politico. Глава испанского правительства убежден, что спецоперация РФ на Украине сделала Европу сильнее. По его словам, глава российского государства, поднимая цены на энергоносители, «использует энергию как орудие войны», однако такие действия только сближают европейские страны.

Россия находится в состоянии войны не только с Украиной, но и со всем Евросоюзом, и она проигрывает, — заявил Санчес.

Премьер подчеркнул, что энергетическая система Европы требует новой творческой политики, о которой пару лет назад даже не могли подумать, потому что рынок энергетики в Европе сейчас «не работает».

Ранее экс-исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт заявила, что президент России напрямую причастен к закрытию трубопровода «Северный поток», и добавила, что Путин «очень хорошо играет в экономическую войну». По словам Найт, в этих условиях неудивительно, что «Британия вместе с Европой паникуют».