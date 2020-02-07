https://static.news.ru/photo/238650ee-49b9-11ea-8fd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Siepmann/imagebroker.com/Global Look Press

Черногорские власти готовы приостановить спорный закон о церквях. Как утверждает источник, об этом в Подгорице заявил лидерам оппозиции еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи.

По словам собеседника ТАСС, применение ущемляющего интересы Сербской православной церкви закона председатель правительства Черногории Душко Маркович отложит до тех пор, пока этот вопрос не решит Конституционный суд.

После этого премьер будет ждать, пока правомочность закона окончательно не подтвердится Европейским судом по правам человека в Страсбурге, — пояснил источник.

Парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» в 2019 году. Это вызвало в стране бурную реакцию и протесты общественности. Однако, несмотря на это, президент подписал документ.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил, что принятый закон о вероисповедании отменён не будет.