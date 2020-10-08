Прага отзывает посла в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/0f884ffa-095f-11eb-91bd-fa163e074e61_660.jpg Томаш Перницкий Фото: vitebsk-region.gov.by

Чешские власти приняли решение отозвать посла страны в Белоруссии Томаша Перницкого для консультаций. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Чехии Зузана Штихова.

По её словам, дипломат должен отбыть из Минска примерно через неделю, сообщает ТАСС.

Штихова объяснила действия Праги солидарностью с Польшей и Литвой, от которых власти Белоруссии некоторое время назад потребовали сократить дипломатическое присутствие в стране.

Как писал NEWS.ru, замглавы МИД Польши Марчин Пшидач назвал требование Минска «недружественным жестом» и заявил, что он не останется без адекватного ответа с польской стороны.

Литва отозвала своего посла из Белоруссии. При этом в Вильнюсе также пообещали ответить соответствующим образом на дальнейшие требования Минска о сокращении дипперсонала.