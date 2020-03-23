https://static.news.ru/photo/e2392c26-6d1a-11ea-bb64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Полиция Мадрида задержала 77-летнего испанца, нарушившего режим самоизоляции. Мужчину поймали на улице глубокой ночью, когда он ловил покемонов.

Как сообщает испанская газета La Vanguardia, задержанный вышел на улицу, играя в приложение Pokémon Go. Теперь пенсионер обвиняется в сопротивлении представителям власти и нарушении режима изоляции. По местному законодательству ему может грозить денежный штраф до 30 тысяч евро или тюремный срок.

Ранее у двух членов испанского кабмина был выявлен коронавирус. Инфицированными оказались министр по вопросам территориальной политики Каролина Дариас и министр по делам равноправия Ирене Монтере. Также наличие COVID-19 подтверждено у председателя правительства Каталонии Кима Торры и председателя правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, писал NEWS.ru.

Согласно последним данным, число заразившихся в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.