Посольство Украины в Румынии получило подозрительные конверты Госбезопасность Румынии проверяет присланные в посольство Украины конверты

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Посольство Украины в Бухаресте получило подозрительные конверты сообщила Румынская служба информации (РСИ, выполняющая функции госбезопасности), передает ТАСС. Вызвавшие подозрения конверты, были изъяты с целью их проверки.

Сотрудники РСИ выехали в посольство Украины сегодня в результате звонка на номер 112, во время которого было уточнено, что было получено несколько подозрительных конвертов. Саперы начали стандартную процедуру по их анализу. В результате проверки будет установлено, необходимы ли их безопасное изъятие и вывоз, — говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко накануне заявил, что за последнее время зафиксирован 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что посольства страны по всему миру продолжают получать письма со взрывчаткой и глазами животных. По его сведениям, случаи фиксировались в странах Европы и в Казахстане, подозрительное письмо получили и в Соединенных Штатах.

30 ноября сообщалось о подобной посылке в посольстве Украины в Испании. После того как один из сотрудников дипмиссии вскрыл ее, произошел небольшой взрыв. Дипломат получил незначительное ранение руки. Еще одна посылка с бомбой была отправлена в испанскую компанию Instalaza в Сарагосе, которая занимается производством военной техники. Конверты, отправленные в посольство Украины и в Instalaza, похожи как внешне, так и по оформлению. После этого агенты службы безопасности Испании сообщили о посылке с бомбой, отправленной по почте на базу военно-воздушных сил в Торрехон-де-Ардосе. Взрывчатка была обнаружена с помощью систем сканирования грузов.