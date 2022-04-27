Посол РФ в Варшаве: у Польши нет альтернатив российскому газу

Фото Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

У Польши в этом году нет альтернатив для компенсации российского газа, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия 24». Польша и Болгария отказались перейти на новую схему оплаты российского газа, из-за чего «Газпром» перестал поставлять топливо в эти страны.

В обозримой перспективе этого года какой-то альтернативы для полноценной компенсации российского газа [у Варшавы] нет, — сказал дипломат.

27 апреля компания «Газпром экспорт» направила уведомление компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа до момента оплаты топлива в рублях. По её данным, по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний в рублях, хотя обе компании были своевременно проинформированы о необходимости таких расчётов.

В ответ на это уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что Варшава больше не будет покупать газ в России. Он пообещал, что в республике не возникнет дефицита газа. По его словам, страна будет обеспечена газом за счёт собственной добычи и поставок с других направлений.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в свою очередь, назвал приостановку поставок российского газа в страну «местью» за санкции, которые польские власти ввели в отношении российских и белорусских олигархов, а также предприятий.