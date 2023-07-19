Посол Нечаев заявил о пересечении ФРГ красных линий из-за помощи Украине

Фото: U.S. Army

Продолжая оказывать Украине военную помощь, Германия уже неоднократно пересекала красные линии, заявил в интервью Lenta.ru посол России в ФРГ Сергей Нечаев. При этом он отметил, что Берлин пока воздерживается от передачи ВСУ дальнобойных ракет и не торопится присоединяться к «истребительной коалиции».

Что касается красных линий, то Берлин уже не раз доказывал, что с легкостью готов переступить через некогда незыблемые табу, вроде отказа от поставок вооружений и военной техники в зоны конфликтов, — сказал дипломат.

Он указал, что Германия продолжает снабжать украинскую армию боеприпасами, системами ПВО, гаубицами, танками. Подбитая техника оперативно замещается новой. По словам Нечаева, в Берлине все еще лелеют надежду на успех контрнаступления ВСУ, хотя она постепенно начинает таять.

Что касается дальнобойных ракет и истребителей F-16, то на данный момент эта ниша активно заполняется британцами и французами. По словам Нечаева, в Берлине понимают риски, связанные с применением западных боевых самолетов в ходе конфликта на Украине.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что страна не намерена поставлять Украине крылатые ракеты. По его словам, ФРГ остается одним из главных поставщиков вооружений Киеву, поэтому места для критики решений Берлина быть не может. Министр отметил, что «противовоздушная оборона Украины была бы немыслима» без помощи его страны.