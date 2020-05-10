Посол Мельник: пока Меркель звонит Путину, украинцы могут спать спокойно

https://static.news.ru/photo/7fb43076-9297-11ea-8232-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель играет решающую роль в сдерживании России. Пока она лично следит за урегулированием конфликта в Донбассе, украинцы могут не опасаться внезапной агрессии со стороны РФ. Об этом заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Пока Меркель будет еженедельно звонить нашему президенту, после этого Путину, и координировать весь мирный процесс <...>, я думаю, что украинцы могут спать спокойно, — сказал он в интервью «Радио Свобода».

По словам посла, посредничество Германии и лично Меркель даёт Москве понять, что в случае проявления агрессии придётся платить «непомерно высокую цену».

Ранее NEWS.ru писал, что Зеленский предложил России последовать примеру Киева и расширить делегацию на переговорах контактной группы по ситуации в Донбассе. В Москве заявили, что никаких перестановок в её составе не намечается.