Посла России в Варшаве вызвали в МИД Польши

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сергей Андреев

Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в польский МИД в связи с заявлением экс-уполномоченного по правам детей в РФ Павла Астахова, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря дипломатического ведомства республики Лукаша Ясину. Ему выразили протест.

Польская сторона выразила решительный протест в связи с ситуацией и ожидание немедленного возбуждения уголовного дела и немедленного наказания виновного, — заявил Ясина.

Ранее в эфире программы российского журналиста Владимира Соловьева во время обсуждения темы изъятия властями Польши здания школы при посольстве РФ в Варшаве Астахов задал риторический вопрос о том, «почему посол Польши до сих пор не плавает в Москве-реке».

29 апреля сотрудники польской полиции и представители мэрии Варшавы ворвались на территорию школы при посольстве России с целью ее захвата. Власти дали сотрудникам школы время до 19:00, чтобы покинуть здание.

2 мая временный поверенный в делах Польши в РФ Яцек Щлядевски покинул здание МИД России, куда его вызвали после изъятия российской школы в Варшаве и где ему был выражен решительный протест. Щлядевски не стал давать комментарии журналистам на выходе из здания МИД.