Порошенко потребовал провести повторные выборы президента Белоруссии

https://static.news.ru/photo/e2834f6a-dcbc-11ea-b09c-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко записал видеообращение к главе Белоруссии Александру Лукашенко.

Он призвал власти Белоруссии незамедлительно прекратить насилие, освободить мирных протестующих, а также провести повторные президентские выборы. Соответствующее видеообращение экс-президент выложил на своей странице в Facebook.

Кроме того, Порошенко попросил главу Украины Владимира Зеленского назначить представителя от страны, который с европейскими партнёрами должен повлиять на конфликт.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна, а также Латвия и Польша подготовили план по разрешению возникшего в Белоруссии кризиса. По его словам, европейские государства готовы стать посредниками при решении возникшей проблемы. В противном случае против Минска могут ввести санкции.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более двух процентов избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.

А 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.