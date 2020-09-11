Пользователи TikTok раскритиковали фильтр «пухлых щёчек»

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Пользователи социальной сети TikTok смогли протестировать новый визуальный эффект «пухлых щёк». Однако вместо восторгов он вызвал жаркие споры. Правда, только в британском сегменте, где и появился.

Негодование женской аудитории вызвал новый тренд, где пользователи под эффект Chubby Face («Пухлое лицо») демонстрируют подписчикам, как выглядели бы, если бы были ощутимо полнее. При этом в подписях к видео они поясняют, что после использования фильтра ощутили, как их самооценка вышла на новый уровень, сообщает MediaLeaks.

Оказалось, что новая забава оскорбительна для людей с избыточным весом или крупным от природы лицом.

Вы все ужасно поступаете. Почему вы так боитесь иметь лицо как у меня? Почему вы все ТАК ненавидите форму моего лица? — обратилась к аудитории блогер Мойра Брайсон.

По её словам, было «чертовски больно видеть, что тебя так сильно ненавидят».

С ней согласились и другие девушки. По их словам, новый фильтр заставил полных людей, и без того страдающих от дискриминации, чувствовать себя ещё хуже.

В результате Chubby Face был удалён из TikTok, а представители платформы заявили, что он появился непреднамеренно.

Ранее NEWS.ru писал, что в российском сегменте соцсети было удалено более 400 аккаунтов, на которых присутствовал противоречащий законодательству. Модераторы сделали это по запросу Роскомнадзора.