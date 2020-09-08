TikTok удалил более 400 страниц с запрещённым в России содержанием

Социальная сеть TikTok удалила более 400 аккаунтов, на которых присутствовал противоречащий законодательству РФ контент, по запросу Роскомнадзора.
Об этом РИА Новости
Ранее NEWS.ru писал, что пользователи TikTok запустили новый флешмоб, в рамках которого они изображают жертв холокоста. Блогеры рисуют на теле ожоги и синяки, а после под музыку рассказывают о своих родственниках, которые погибли в концентрационных лагерях нацистской Германии. За это интернет-пользователи обвинили их в оскорблении жертв холокоста.
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