TikTok удалил более 400 страниц с запрещённым в России содержанием

https://static.news.ru/photo/caaad5a2-f1ed-11ea-b82e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Satyajit Shaw/Global Look Press

Социальная сеть TikTok удалила более 400 аккаунтов, на которых присутствовал противоречащий законодательству РФ контент, по запросу Роскомнадзора.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства. Собеседник агентства подчеркнул, что Роскомнадзор и TikTok постоянно поддерживают рабочие отношения и постоянно взаимодействуют. Удалённые страницы содержали информацию о наркотиках, способах самоубийства и прочую, запрещённую законами России. В частности соцсеть удалила 20 страниц с призывами принимать в больших дозах препарат от аллергии. Подростки в США начали делать это для вызова галлюцинаций в рамках челленджа.

Ранее NEWS.ru писал, что пользователи TikTok запустили новый флешмоб, в рамках которого они изображают жертв холокоста. Блогеры рисуют на теле ожоги и синяки, а после под музыку рассказывают о своих родственниках, которые погибли в концентрационных лагерях нацистской Германии. За это интернет-пользователи обвинили их в оскорблении жертв холокоста.